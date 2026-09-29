Rewari News: क्षमावाणी पर्व पर जैन समाज ने निकाली शोभायात्रा

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धारूहेड़ा। दस लक्षण पर्व के समापन के बाद जैन समाज धारूहेड़ा की ओर से क्षमावाणी पर्व पर प्रभात फेरी व शोभायात्रा निकाली गई। इसमें समाज के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। यात्रा मुख्य बाजार से शुरू होकर नसियाजी में संपन्न हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मिच्छामि दुक्कडम् का संदेश देते हुए जाने-अनजाने में हुई भूलों के लिए एक-दूसरे से क्षमा मांगी। जैन समाज के प्रबुद्धजनों ने कहा कि क्षमावाणी पर्व आत्मशुद्धि और आपसी वैमनस्य दूर करने का अवसर है। इस दौरान समाज में प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश दिया गया। यात्रा में विजय कुमार जैन, लालचंद जैन, राजेंद्र प्रसाद जैन, कंवर सैन जैन, रजत जैन, विपिन जैन, संदीप जैन, मोहित जैन, सुभाष जैन, विकास जैन, प्रकाश जैन, महेंद्र जैन और मनीष जैन सहित अनेक लोग मौजूद रहे।