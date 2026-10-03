Rewari News: दोपहर बाद बढ़ी धूप की तपिश, 38.6 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 03 Oct 2026 11:41 PM IST
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रेवाड़ी। जिले में शनिवार की दोपहर तेज धूप के चलते लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंड ने लोगों को कुछ राहत दी।
शनिवार को जिले में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस था। इस तरह 24 घंटे में दिन के तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, जबकि रात के तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि हरियाणा में हवाओं की दिशा उत्तर-पूर्वी से उत्तर-पश्चिमी होने की संभावना है। इसके चलते सोमवार तक मौसम में कोई विशेष बदलाव होने के आसार नहीं हैं। इस दौरान मौसम सामान्य रूप से परिवर्तनशील और खुश्क रहने की संभावना है। बीच-बीच में हल्के बादल छा सकते हैं और हल्की से मध्यम गति की हवाएं चल सकती हैं। दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने के आसार हैं।
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शनिवार को जिले में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस था। इस तरह 24 घंटे में दिन के तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, जबकि रात के तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि हरियाणा में हवाओं की दिशा उत्तर-पूर्वी से उत्तर-पश्चिमी होने की संभावना है। इसके चलते सोमवार तक मौसम में कोई विशेष बदलाव होने के आसार नहीं हैं। इस दौरान मौसम सामान्य रूप से परिवर्तनशील और खुश्क रहने की संभावना है। बीच-बीच में हल्के बादल छा सकते हैं और हल्की से मध्यम गति की हवाएं चल सकती हैं। दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने के आसार हैं।
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