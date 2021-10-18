Rewari News: रेजांगला पार्क में ओपन जिम खोलने की मिली मंजूरी, 10 प्रकार के उपकरण लगेंगे

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प्रस्तावित उपकरणों में एयर वॉकर, डबल पुल डाउन, डबल चेस्ट प्रेस, डबल लेग प्रेस, स्काई वॉकर, डबल एबी बोर्ड, क्रॉस ट्रेनर, शोल्डर व्हील्स, साइकिल और वेस्ट एंड बैक शामिल हैं।इन उपकरणों के स्थापित होने के बाद पार्क में सुबह-शाम घूमने और व्यायाम करने आने वाले लोगों को खुले वातावरण में कसरत करने की सुविधा मिलेगी। खासकर युवाओं के साथ बुजुर्ग और नियमित रूप से वॉक करने वाले लोगों के लिए यह सुविधा उपयोगी होगी।समिति के अनुसार उपकरणों में जीआई पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा और उन पर पाउडर कोटिंग होगी, ताकि वे खुले वातावरण में लंबे समय तक टिक सकें।परमात्मा शरण यादव ने कहा कि अप्रूवल मिलने के बाद अब जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। पार्क में आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विकास समिति लगातार प्रयास कर रही है।