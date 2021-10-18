Rewari News: जानलेवा हमला मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 10 काबू

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एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार विश्वकर्मा कॉलोनी कोसली निवासी कमल ने बताया था कि उनकी गली में रामकुमार की ओर से खोदी गई कुई धंसने से उनके मकान की दीवारों में दरारें आ गई थीं। इसी को लेकर विवाद चल रहा था। 20 अगस्त को वह साथियों के साथ कोसली एसडीएम कार्यालय में शिकायत देने गए थे। लौटते समय सचिन उर्फ गोलू के फोन पर उन्हें कोसली बाईपास नहर पर बुलाया गया।वहां पहुंचने पर तीन गाड़ियों में सवार करीब 15-20 युवक पहुंचे और लाठी-डंडों से कमल व उसके साथियों पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने बीच-बचाव किया। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी।मामले में पुलिस पहले ही हिमांशु, सोनू उर्फ डाकू उर्फ विक्की, सतेंद्र, सचिन उर्फ गोलू, सुखबीर उर्फ मोनू, दीपक, अजय, कृष्ण और आकाश को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल ब्रेजा कार और पांच लकड़ी के डंडे भी बरामद किए थे।मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने शुक्रवार को पंकज कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।