Rewari News: बदइंतजामी के बीच बाजरे की खरीद, मंडी के बाहर एक किमी तक लगी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कतार

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मंडियों में गेट पास बनवाने और मंडी में प्रवेश के लिए किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ा। मंडी में न तो पर्याप्त कर्मचारी हैं और न ही पुलिसकर्मियों की ही व्यवस्था है। इससे अव्यवस्था बनी हुई है। रात से ही मंडी के बाहर पहुंचे किसानों ने बड़ी मुश्किल से अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां कतार में लगाईं।सुबह होते-होते लाइन काफी लंबी हो गई। पुराने हाउसिंग बोर्ड के पास कुछ किसानों ने लाइन तोड़कर आगे ट्रैक्टर लगाने का प्रयास किया तो इसको लेकर किसान आपस में उलझते भी दिखाई दिए। बाद में अन्य किसानों ने समझाकर मामला शांत कराया।किसानों का कहना है कि यदि गेट पास बनाने और प्रवेश की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए तो काफी हद तक समस्या कम हो सकती है। किसानों को कई बार कतार में लगने के बाद भी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना पड़ रहा है।-मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर भूमि सत्यापन की प्रक्रिया किसानों के लिए परेशानी का कारण बनी है। जिले में 80 प्रतिशत भूमि का सत्यापन हुआ है। शेष किसानों को सत्यापन पूरा नहीं होने के कारण निराश लौटना पड़ रहा है। फसल मंडी तक पहुंचने पर यदि दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी न हो तो खरीद में दिक्कत आए तो उनकी परेशानी और बढ़ जाती है।-नरेश, निवासी सहारनवास- रात से ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर लाइन में खड़े हैं। सुबह तक लाइन जाट धर्मशाला से मंडी गेट तक पहुंच गई। फसल बेचने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। व्यवस्था पहले से बेहतर होनी चाहिए थी। पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। व्यवस्था के लिए कोई पुलिस कर्मचारी व मंडी कर्मचारी तक नहीं हैं।-लेखाराम, निवासी सहारनवास-मंडी के दोनों गेटों पर लंबी लाइन लगी है। गेट पास बनवाने में समय लग रहा है। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए तो किसानों को घंटों धूप में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हैं किसान अपने ही प्रयासों से व्यवस्था बना रहे हैं। मंडी में खरीद प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए और सत्यापन की समस्या का जल्द समाधान किया जाना चाहिए।-दयाराम, रेवाड़ी-लाइन में घंटों खड़ा रहने के बाद कोई किसान आगे निकलने की कोशिश करते है तो विवाद की स्थिति बन जाती है। पुलिस कर्मचारी पर्याप्त संख्या में हों और लाइन व्यवस्थित तरीके से चलवाई जाए तो आपसी विवाद भी नहीं होंगे। मेरी फसल-मेरा ब्योरा में जमीन का सत्यापन नहीं होने के कारण कई किसानों को वापस लौटना पड़ रहा है। किसान पहले ही फसल और भाव को लेकर परेशान है।-रणवीर, किसानवर्जन:मंडी में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की मांग प्रशासन से की गई है। दोनों गेटों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर अभी तक करीब 80 प्रतिशत भूमि का सत्यापन हो चुका है। शेष 20 प्रतिशत किसानों का सत्यापन होना शेष है। परेशानी से बचने के लिए किसानों से पूरे दस्तावेजों के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी भूमि का सत्यापन हो चुका है।-नरेंद्र कुमार, सचिव मार्केट कमेटी रेवाड़ी।00सबहेडगेट पास और प्रवेश के लिए घंटों इंतजार करते रहे किसानकर्मचारियों और पुलिस की कमी से बिगड़ी व्यवस्था, भूमि सत्यापन पूरा न होने से भी किसानों को लौटना पड़ा00बदइंतजामी से बाजरा खरीद ठप, मंडी के बाहर एक किमी तक लगी कतारबाजरा खरीद में बदइंतजामी: घंटों इंतजार के बाद भी किसानों को लौटना पड़ामंडी में अव्यवस्था: बाजरा खरीद के लिए एक किमी लंबी कतार, किसान परेशानकर्मचारी-पुलिस की कमी से बिगड़ी बाजरा खरीद व्यवस्था, किसान घंटों करते रहे इंतजारभूमि सत्यापन पूरा न होने से किसान लौटे, बाजरा खरीद में बदइंतजामी जारी