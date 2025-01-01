Rewari News: सीजेएम ने बावल विधिक सेवा कमेटी का निरीक्षण किया

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बावल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. रेनू सोलखे ने वीरवार को सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी बावल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कमेटी के फ्रंट ऑफिस का निरीक्षण किया और वहां रखे रजिस्टरों की जांच की। उन्होंने सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी बावल के अध्यक्ष आलोक आनंद से मुलाकात भी की। डॉ. रेनू सोलखे ने पैनल अधिवक्ताओं और पैरालीगल वॉलंटियर्स के साथ बैठक कर उनके कार्यों की जानकारी ली और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए विधिक सेवाओं से जुड़े कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने पर जोर दिया।