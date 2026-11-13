Rewari News: चेयरपर्सन ने दुकानदारों को चेताया- अतिक्रमण किया तो कटेगा चालान

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टीम में वार्ड नंबर 24 के पार्षद नीरज कुमार, वार्ड नंबर 22 के पार्षद देवेंद्र शर्मा, वार्ड नंबर एक के पार्षद प्रतिनिधि कमल शर्मा, वार्ड नंबर दो के पार्षद प्रतिनिधि कर्मवीर और वार्ड नंबर 13 के पार्षद प्रतिनिधि दीपक जांगिड़ भी मौजूद रहे।टीम ने बाजार में दुकानों के बाहर रखे सामान और सड़क व गलियारों में हो रहे अतिक्रमण का जायजा लिया। दुकानदारों से बातचीत कर उन्हें सामान दुकान की सीमा के अंदर रखने के लिए कहा गया।चेयरपर्सन ने दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें समझाइश देकर अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी जा रही है। इसके बावजूद यदि आगामी निरीक्षण के दौरान दुकानों के बाहर सामान रखा मिला तो संबंधित दुकानदारों के भारी चालान काटे जाएंगे। साथ ही नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।उन्होंने कहा कि बाजारों में अतिक्रमण के कारण आम लोगों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है। शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए दुकानदारों के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक का सहयोग जरूरी है। नगर परिषद की ओर से शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में ऐसे अभियान आगे भी जारी रखे जाएंगे।