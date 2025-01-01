Rewari News: नवंबर में मनाई जाएगी स्वतंत्रता सेनानी डूंगरमल धानक की जयंती

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टीनू प्रधान ने बताया कि डूंगरमल धानक ने देश की आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। जयंती के आयोजन को लेकर समाज के लोगों ने रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से दोबारा मुलाकात की।उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए समय दिलाने की मांग रखी। विधायक ने इसके लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया।इस दौरान सुभाष सोलंकी, दलीप डाबला, हरिराम पूर्व सरपंच, विजय इंदौरा, दयाराम मोरवाल, अशोक मसीत, देशराज डाबला, प्रेम प्रकाश मोरवाल सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे।