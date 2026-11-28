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स्पर्धा में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की पांच टीमों ने भाग लेकर अपने व्यावसायिक विचार और नवाचार प्रस्तुत किए।प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की रचनात्मकता, व्यावसायिक सोच और प्रस्तुति के आधार पर टीम इको वॉरियर्स ने प्रथम स्थान हासिल किया। टीम हिना क्वींस दूसरे और टीम इको शिल्प तीसरे स्थान पर रही।कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य मंजू बाई ने की। उन्होंने विजेता टीमों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका भौतिकी प्रवक्ता संदीप कुमार यादव और अंग्रेजी प्रवक्ता सरिता यादव ने निभाई। इस अवसर पर भूगोल प्रवक्ता राजेंद्र कुमार और समाजशास्त्र प्रवक्ता हर्ष कुमार भी मौजूद रहे।प्रतियोगिता के आयोजन और समन्वय में गणित प्रवक्ता डॉ. पंकज की विशेष भूमिका रही। उन्होंने विद्यार्थियों को व्यावसायिक विचार विकसित करने और उनके प्रभावी नमूने तैयार करने के लिए मार्गदर्शन दिया। विद्यालय प्रबंधन ने विजेता टीम को आगामी खंड स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।