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Rewari News: ताशी ने नीट में हासिल की सफलता

Thu, 22 Oct 2026 12:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 22 Oct 2026 12:09 AM IST
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Tashi achieved success in NEET.
ताशी बेनीवाल
रेवाड़ी। गांव जाट सैरवास की ताशी बेनीवाल ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल की है। उनका चयन केरल के सरकारी मेडिकल कॉलेज वायनाड में एमबीबीएस में हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। ताशी ने बताया कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग के यह सफलता हासिल की है। उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने पिता को दिया। उनके पिता एक निजी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं। ताशी ने बताया कि उन्होंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित रखा और मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखी। वह प्रतिदिन लगभग छह से सात घंटे पढ़ाई करती थीं।
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ताशी की सफलता पर रामनिवास बेनीवाल, जयप्रकाश, दीपक, सोनू, टीनू, शील, निर्मला, सरोज सहित अन्य लोगों ने उन्हें बधाई दी।
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