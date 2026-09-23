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Rewari News: भिवाड़ी नगर परिषद उपाध्यक्ष पद पर सुभिक्षा पटेल की जीत

Wed, 23 Sep 2026 02:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:14 AM IST
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Subhiksha Patel wins the post of
भिवाड़ी। मंगलवार को हुए भिवाड़ी नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी सुभिक्षा पटेल ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी गगन तंवर को चार मतों से हराकर जीत दर्ज की। सुभिक्षा पटेल को 32 मत मिले, जबकि गगन तंवर के पक्ष में 28 मत पड़े। नगर परिषद के सभी 60 पार्षदों ने मतदान में हिस्सा लिया।
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रिटर्निंग अधिकारी सुमित्रा मिश्र ने मंगलवार शाम 4:50 बजे चुनाव परिणाम की औपचारिक घोषणा की। परिणाम घोषित होने के साथ ही सुभिक्षा पटेल को भिवाड़ी नगर परिषद का नया उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।
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जीत के बाद सुभिक्षा पटेल ने कहा कि वह सभी वार्ड पार्षदों और नगर परिषद अध्यक्ष के साथ सामंजस्य बनाकर विकास कार्यों में सहभागिता निभाएंगी। उन्होंने कहा कि परिषद क्षेत्र के विकास के लिए सभी के सहयोग से कार्य किया जाएगा।
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