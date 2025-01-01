Rewari News: विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए मॉडल

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विद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार और जीव विज्ञान प्रवक्ता विक्टोरिया ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से उनके मॉडलों की कार्यप्रणाली के बारे में सवाल पूछे। विद्यार्थियों ने आत्मविश्वास के साथ अपने मॉडल की विशेषताओं और उपयोगिता की जानकारी दी।इस अवसर पर राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित अध्यापक मुकेश कुमार, रविंद्र कुमार सैनी, पूनम देवी, मंजुलता, नरेंद्र सिंह और प्रिया देवी ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने और भविष्य में भी नवाचारपूर्ण गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।प्राचार्य मनोज कुमार ने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनियां विद्यार्थियों में जिज्ञासा, तार्किक सोच, रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रभावी माध्यम हैं।