शोषणहीन समाज की स्थापना का सपना आज भी अधूरा : राजेंद्र सिंह

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राजेंद्र सिंह ने रूसी क्रांति के महत्व और इसके सूत्रधार वीआई लेनिन के संघर्षपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में समाजवादी क्रांति दूसरे देश की क्रांति का अंधानुकरण करके नहीं हो सकती, बल्कि वहां की ठोस परिस्थितियों के आधार पर ही क्रांति का रास्ता तय होता है।उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल 1948 को स्वतंत्रता सेनानी कामरेड शिवदास घोष ने एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की स्थापना करते हुए भारत की जनता के सामने भी यही विचार रखा था। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने शोषणहीन समाज की स्थापना का जो सपना देखा था, वह आज भी अधूरा है।राजेंद्र सिंह ने कहा कि आज देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है और महिलाओं के खिलाफ अपराध चिंता का विषय बने हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूंजीपति वर्ग देश के संसाधनों, जल, जंगल और जमीन पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है, जबकि आम जनता शोषण का सामना कर रही है।उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान के लिए जन कमेटियों का गठन और जन आंदोलनों को मजबूत करना जरूरी है। इसी रास्ते शोषणकारी व्यवस्था में बदलाव लाया जा सकता है।कार्यक्रम में जिला सचिव शेर सिंह, वरिष्ठ सदस्य रामकुमार, अजय कुमार, संतोष देवी, अनिल कुमार, हरिओम और संदीप कुमार सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।