Rewari News: पेड़ से टकराई कार, दो युवकों की मौत, एक घायल

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खरीदारी कर घर लौटते समय अचानक सामने नीलगाय आ गई। उसे बचाने के चक्कर में कार चालक नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार गांव मूंदी निवासी गजेंद्र (18) और सुमित (20) है। वहीं, तीसरा युवक मोहित घायल हो गया, जिसका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने गजेंद्र और सुमित को मृत घोषित कर दिया। मोहित का उपचार जारी है।अग्निवीर में चयनित हुआ था गजेंद्र, जनवरी में होनी थी जॉइनिंगहादसे में जान गंवाने वाले गजेंद्र का अग्निवीर में चयन हुआ था। उसकी जनवरी में उसकी जॉइनिंग होनी थी। परिवार को उससे काफी उम्मीदें थी। वहीं, सुमित 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। दोनों किशोरों के भविष्य को लेकर परिवारों ने कई सपने संजोए थे, लेकिन एक सड़क हादसे ने सब कुछ उजाड़ दिया।वर्जनखरीदारी कर लौटते समय सामने अचानक नीलगाय आने से कार पेड़ से टकरा गई। कार सवार एक किशोर समेत दो की मौत हो गई। दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।- संदीप कुमार, जांच अधिकारी, खोल थाना।