Rewari News: दीपावली से एक दिन पहले बाजारों में उमड़ी भीड़, जमकर खरीदारी

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बाजारों में इतनी भीड़ रही कि लोगों को पैदल निकलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। त्योहार की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए लोगों ने देर शाम तक जमकर खरीदारी की। करीब 60 करोड़ के कारोबार का अनुमान है।दिवाली पर घरों को सजाने और मां लक्ष्मी की पूजा की तैयारी के लिए लोग परिवार के साथ बाजार पहुंचे। महिलाओं ने पूजा के लिए थाली, कलश, दीपक, रंगोली और सजावटी सामान खरीदा। वहीं बच्चों और युवाओं में भी त्योहार को लेकर खास उत्साह दिखाई दिया।कई परिवारों ने नए कपड़े और उपहार भी खरीदे। बाजारों में दुकानों के बाहर सामान सजाया गया था, जिससे पूरे बाजार में त्योहार जैसा माहौल बना रहा। ब्रास मार्केट, सदर बाजार, गुड बाजार, पंजाबी मार्केट, मोती चौक, बजाजा बाजार और सर्राफा बाजार में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गईदिवाली पर रिश्तेदारों और परिचितों को मिठाई तथा उपहार देने की परंपरा के चलते मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रहीं। दुकानदारों ने भी ग्राहकों की मांग को देखते हुए अलग-अलग तरह की मिठाइयों और आकर्षक पैकिंग वाले गिफ्ट बॉक्स तैयार किए थे। ड्राई फ्रूट्स के पैक और चॉकलेट गिफ्ट की भी खूब मांग रही। कई लोग अपने परिचितों और रिश्तेदारों के लिए मिठाई के डिब्बे खरीदते नजर आए।कपड़ों और बर्तनों की दुकानों पर भी लगी रही भीड़त्योहार पर नए कपड़े पहनने और घर में नई वस्तुएं खरीदने की परंपरा के चलते कपड़ों, जूते-चप्पलों और बर्तनों की दुकानों पर भी ग्राहकों की अच्छी संख्या रही। कई लोगों ने परिवार के सभी सदस्यों के लिए कपड़ों की खरीदारी की। वहीं कुछ लोगों ने दिवाली पूजन के लिए नए बर्तन और पूजा से जुड़ी सामग्री खरीदी।दुकानदारों को अच्छे कारोबार की उम्मीदमिठाई विक्रेता रोहित ने बताया कि दिवाली से एक दिन पहले मिठाइयों की मांग काफी बढ़ गई है। सुबह से ही ग्राहक मिठाई और गिफ्ट पैक खरीदने पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा मांग काजू कतली, लड्डू और ड्राई फ्रूट्स के पैक की है। देर रात तक अच्छी बिक्री की उम्मीद है। करीब 20 करोड़ के कारोबार की उम्मीद है।कपड़ा व्यापारी राजेश कुमार ने बताया कि त्योहार के चलते कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ है। लोग परिवार के सभी सदस्यों के लिए नए कपड़े खरीद रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के कपड़ों की विशेष मांग है। इस बार अंतिम दिन भी अच्छी खरीदारी हुई। जिले में करीब 15 करोड़ के कारोबार का उम्मीद है।सजावटी सामान विक्रेता दिनेश यादव ने बताया कि दिवाली पर घरों को सजाने के लिए लोग झालर, रंगोली, दिए और अन्य सजावटी सामान खरीद हुई। शाम के समय दुकानों पर ग्राहकों की संख्या और बढ़ गई। त्योहार के अंतिम दिन बाजार में अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। 25 करोड़ के कारोबार का अनुमान है।