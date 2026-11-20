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कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भाषण, प्रश्नोत्तरी एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं में भाग लिया। विद्यार्थियों ने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित आकर्षक चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई।चित्रों के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकारों की रक्षा, साहस और त्याग जैसे महान आदर्शों को प्रदर्शित किया गया। विद्यार्थियों ने गुरु जी के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंग साझा कर उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया।विद्यालय की प्राचार्य डॉ. नम्रता सचदेवा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान भारतीय इतिहास में मानवता, धार्मिक स्वतंत्रता और सत्य की रक्षा का अद्वितीय उदाहरण है।उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर दूसरों के धार्मिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की। उनका जीवन हमें निडरता, त्याग, सहिष्णुता और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने विद्यार्थियों से गुरु जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया।