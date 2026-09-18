Rewari News: विद्यार्थियों ने बनाई फूलों से रंगोली, दीप भी जलाए

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्राचार्य डॉ. उर्मिला शर्मा ने कहा कि 17 अक्तूबर तक चलने वाले अभियान का उद्देश्य जनकल्याण, सामाजिक सेवा, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता, युवाओं की भागीदारी और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना है।उन्होंने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांस्कृतिक प्रतियोगिता संयोजक डॉ. जयभगवान ने बताया कि विद्यार्थियों ने रंगोलियों के माध्यम से सेवा, सकारात्मक सोच, विविधता में एकता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया।यूथ रेड क्रॉस प्रभारी प्रो. रेनू यादव ने स्वयंसेवकों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों में रचनात्मकता, टीमवर्क, आत्मनिर्भरता और सेवा भावना विकसित करती हैं।