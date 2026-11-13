Rewari News: शादियों के सीजन में गर्म मसाले हुए महंगे, इलायची 4000 रुपये पार

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शहर के किराना बाजार में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल, जावित्री, काली मिर्च, जीरा, लौंग और दालचीनी जैसे मसालों की मांग बढ़ी है। व्यापारियों के अनुसार पिछले 15 दिनों में कुछ मसालों के दाम में 20 से 30 प्रतिशत तक का उछाल आया है।बड़ी इलायची के दाम 2000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं, छोटी इलायची 3200 रुपये से बढ़कर 4000 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है।व्यापारियों का कहना है कि सर्दियों में चाय, सब्जियों और अन्य पकवानों में गर्म मसालों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इसके अलावा शादी समारोहों में हलवाई और कैटरिंग संचालक भी बड़ी मात्रा में मसालों की खरीदारी करते हैं। नवंबर के दूसरे पखवाड़े से लेकर दिसंबर तक विवाह समारोहों की संख्या बढ़ने के साथ ही बाजार में मांग और बढ़ने की संभावना है।बावल चौक के मसाला कारोबारी श्याम गुप्ता ने बताया कि अभी घरों में होने वाली सामान्य खरीदारी के साथ ही शादी समारोहों के लिए भी ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में शादी-विवाह के कार्यक्रम बढ़ने पर थोक खरीदारी में तेजी आएगी। इससे बाजार में मसालों की मांग और बढ़ सकती है। वहीं, जतिन कुमार ने बताया कि अभी ठंड की शुरुआत हुई है और दामों में धीरे-धीरे इजाफा होने लगा है। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ ही मांग और कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना है।मसालामौजूदा भाव (प्रति किलो)बड़ी इलायची2500 रुपयेछोटी इलायची4000 रुपयेजावित्री2500 रुपयेजायफल1000 रुपयेकाली मिर्च950 रुपयेलौंग1250 रुपयेजीरा400 रुपयेहल्दी240 रुपयेमिर्च240 रुपये