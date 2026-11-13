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Rewari News: नेशनल स्पर्धा में पदक की तैयारी में जुटे खिलाड़ी

Fri, 13 Nov 2026 11:51 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 13 Nov 2026 11:51 PM IST
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Athletes preparing for medals in national-level competitions
रेवाड़ी। देहरादून में आयोजित 35वीं एआईजीवी मावलंकर शूटिंग प्रतियोगिता में प्रदर्शन कर नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करने वाले रेवाड़ी शूटिंग अकादमी के पांच खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने की तैयारी में जुट गए हैं।
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विकास नगर, सेक्टर-10 स्थित राव तुलाराम स्टेडियम के नजदीक रेवाड़ी हर्षित, लक्ष्य यादव, हर्ष ढिल्लों, दक्ष सैनी और प्रशांत ने अपने प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जगह बनाई है। पांचों खिलाड़ी निशाने की सटीकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। संवाद
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