Rewari News: ड्यूटी में लापरवाही और अभद्र व्यवहार पर एसआई लाइन हाजिर

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सब-इंस्पेक्टर विकास के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही बरतने और शिकायत लेकर पहुंचने वाले लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं करने की शिकायतें सामने आई थीं। मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंचने के बाद उन्होंने संज्ञान लेते हुए सब-इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने के आदेश जारी किए। विज्ञापन

पिछले करीब 15 दिनों में जिले में ड्यूटी में लापरवाही समेत अन्य अनुशासन संबंधी मामलों में पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। लगातार हो रही कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में भी ड्यूटी को लेकर सतर्कता बढ़ी है। सब-इंस्पेक्टर विकास के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही बरतने और शिकायत लेकर पहुंचने वाले लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं करने की शिकायतें सामने आई थीं। मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंचने के बाद उन्होंने संज्ञान लेते हुए सब-इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने के आदेश जारी किए।पिछले करीब 15 दिनों में जिले में ड्यूटी में लापरवाही समेत अन्य अनुशासन संबंधी मामलों में पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। लगातार हो रही कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में भी ड्यूटी को लेकर सतर्कता बढ़ी है।

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डहीना। जिले में ड्यूटी के दौरान लापरवाही और शिकायतकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार के आरोपों को लेकर पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने सख्ती बरती है। डहीना चौकी में तैनात सब-इंस्पेक्टर विकास को लाइन हाजिर किया गया है। एसपी की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में अनुशासन को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है।