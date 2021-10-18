Rewari News: 15 अक्तूबर तक आयोजित किए जाएंगे सेवा सेतु अभियान कैंप

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एडीसी राहुल मोदी ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले के विभिन्न ब्लॉकों, ग्रामों तथा नगर निकाय क्षेत्रों में कैंप लगाए जाएंगे।



एडीसी ने बताया कि 25 सितंबर को ग्राम सचिवालय कंवाली, 26 सितंबर को महिला मंडल भवन सीहा, 27 सितंबर को ग्राम सचिवालय गुड़ियानी, 28 सितंबर को ग्राम सचिवालय कमालपुर, 29 सितंबर को बैंक के नजदीक धर्मशाला गांव भाड़ावास, 30 सितंबर को बीडीपीओ कार्यालय नाहड़, 1 व 2 अक्तूबर को नगर परिषद कार्यालय रेवाड़ी, 1 अक्टूबर बीडीपीओ कार्यालय रेवाड़ी, 3 अक्तूबर ग्राम सचिवालय बोलनी, 5 अक्तूबर को ग्राम सचिवालय नंदरामपुर बास, 6 अक्तूबर बीडीपीओ कार्यालय जाटूसाना, 7 अक्तूबर को राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंगली पारसापुर, 8 अक्तूबर को ग्राम सचिवालय सूठानी, 9 अक्तूबर नगर पालिका कार्यालय बावल, 10 अक्तूबर खेल स्टेडियम रोहड़ाई, 12 अक्तूबर एसडीएम कार्यालय कोसली, 13 अक्तूबर एससी चैपाल बेरली कलां, 14 अक्तूबर को बीसी चैपाल पुन्सिका, 15 अक्तूबर सामुदायिक केंद्र सेक्टर-6 धारूहेड़ा में कैंपों का आयोजन किया जाएगा।

रेवाड़ी। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला में विभिन्न स्थानों पर सेवा सेतु अभियान कैंप आयोजित किए जाएंगे।