Rewari News: जांगिड़ ब्राह्मण समाज की बैठक 27 को होगी
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:40 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:40 AM IST
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रेवाड़ी। जांगिड़ ब्राह्मण समाज समिति की बैठक 27 सितंबर रविवार को सुबह सवा 10 बजे जांगिड़ ब्राह्मण सामुदायिक भवन में आयोजित की जाएगी। अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण जिला सभा के जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्र जांगिड़ ने बताया कि बैठक में वर्ष 2025-26 का वार्षिक लेखा-जोखा एवं ऑडिट रिपोर्ट सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
इसके अलावा समिति से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा और आवश्यक विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने समाज के सभी सदस्यों से बैठक में समय पर पहुंचकर सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदस्यों की भागीदारी से कार्यों में पारदर्शिता आएगी। संवाद
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इसके अलावा समिति से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा और आवश्यक विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने समाज के सभी सदस्यों से बैठक में समय पर पहुंचकर सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदस्यों की भागीदारी से कार्यों में पारदर्शिता आएगी। संवाद
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