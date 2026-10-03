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Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   'Seva Sankalp Abhiyan' (Service Pledge Campaign)... Children and mothers at Anganwadi centers sensitized.

Rewari News: सेवा संकल्प अभियान...आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों-माताओं को किया जागरूक

Sat, 03 Oct 2026 11:49 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 03 Oct 2026 11:49 PM IST
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'Seva Sankalp Abhiyan' (Service Pledge Campaign)... Children and mothers at Anganwadi centers sensitized.
आंगनबाड़ी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उप​स्थित महिलाएं व बच्चे। प्रशासन - फोटो : सांकेतिक
कोसली। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में शनिवार को आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जाटूसाना खंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और माताओं को पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास के प्रति जागरूक किया गया।
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जिला कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव ने बताया कि कार्यक्रम में बच्चों को फल और मिठाइयां वितरित की गईं। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने माताओं से संवाद कर बच्चों की दैनिक गतिविधियों, खान-पान, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर चर्चा की।
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माताओं ने भी अपने अनुभव साझा किए और बच्चों के बेहतर विकास से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को समुदाय से और अधिक मजबूती से जोड़ना है, ताकि बच्चों और माताओं तक विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं का प्रभावी लाभ पहुंच सके।
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उन्होंने माताओं से आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि चार अक्तूबर से नाहड़ ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
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