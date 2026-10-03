Rewari News: सेवा संकल्प अभियान...आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों-माताओं को किया जागरूक

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जिला कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव ने बताया कि कार्यक्रम में बच्चों को फल और मिठाइयां वितरित की गईं। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने माताओं से संवाद कर बच्चों की दैनिक गतिविधियों, खान-पान, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर चर्चा की।माताओं ने भी अपने अनुभव साझा किए और बच्चों के बेहतर विकास से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को समुदाय से और अधिक मजबूती से जोड़ना है, ताकि बच्चों और माताओं तक विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं का प्रभावी लाभ पहुंच सके।उन्होंने माताओं से आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि चार अक्तूबर से नाहड़ ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।