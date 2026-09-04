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Rewari News: सफाई कर्मचारियों का धरना 30वें दिन भी जारी

Fri, 04 Sep 2026 11:40 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 04 Sep 2026 11:40 PM IST
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Sanitation workers' protest continues for the 30th day.
नगरपालिका परिसर में मांगों को लेकर धरने पर बैठे सफाई कर्मचारी।स्रोत:यूनियन
बावल। नगरपालिका परिसर में सफाई कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को 30वें दिन भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष अशोक कुमार ने की। कर्मचारियों ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी।
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अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करना तथा कर्मचारी की मृत्यु या सेवानिवृत्ति होने पर 20 लाख रुपये की सहायता राशि देना शामिल है।
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यूनियन सचिव हीरालाल ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था, लेकिन डेढ़ माह बीतने के बाद भी इस संबंध में कोई पत्र जारी नहीं किया गया। इससे कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने बताया कि इससे पहले एक से 13 मई तक लगातार 13 दिनों तक कर्मचारी धरने पर बैठे थे। उस दौरान सरकार की ओर से 30 जून तक मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया गया था।
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कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने आश्वासन देने के बावजूद मांगों को पूरा नहीं किया। इसके विरोध में उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। कर्मचारियों ने कहा कि मांगें पूरी होने के बाद ही धरना समाप्त किया जाएगा।

सफाई कर्मचारियों ने बताया कि आंदोलन के दौरान काम पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया है। बाजार में नियमित सफाई नहीं होने से एकत्रित होने वाले कूड़े को वहीं जमा किया जाएगा। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की।
इस अवसर पर सुनीता, हीरालाल, बबीता, अशोक कुमार, पूनम, उपप्रधान जवाहरलाल, सिंह बबिता, सीमा, सुनीता, कमलेश, रामा सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे।
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