Rewari News: सफाई कर्मचारियों का धरना 30वें दिन भी जारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करना तथा कर्मचारी की मृत्यु या सेवानिवृत्ति होने पर 20 लाख रुपये की सहायता राशि देना शामिल है।यूनियन सचिव हीरालाल ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था, लेकिन डेढ़ माह बीतने के बाद भी इस संबंध में कोई पत्र जारी नहीं किया गया। इससे कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने बताया कि इससे पहले एक से 13 मई तक लगातार 13 दिनों तक कर्मचारी धरने पर बैठे थे। उस दौरान सरकार की ओर से 30 जून तक मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया गया था।कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने आश्वासन देने के बावजूद मांगों को पूरा नहीं किया। इसके विरोध में उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। कर्मचारियों ने कहा कि मांगें पूरी होने के बाद ही धरना समाप्त किया जाएगा।सफाई कर्मचारियों ने बताया कि आंदोलन के दौरान काम पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया है। बाजार में नियमित सफाई नहीं होने से एकत्रित होने वाले कूड़े को वहीं जमा किया जाएगा। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की।इस अवसर पर सुनीता, हीरालाल, बबीता, अशोक कुमार, पूनम, उपप्रधान जवाहरलाल, सिंह बबिता, सीमा, सुनीता, कमलेश, रामा सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे।