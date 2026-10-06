फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Robberies and snatching incidents in Rewari dropped by 85.7% and 36.8% respectively over nine months.

Rewari News: रेवाड़ी में नौ माह में लूट 85.7 और स्नैचिंग 36.8 फीसदी घटी

Tue, 06 Oct 2026 02:52 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
Robberies and snatching incidents in Rewari dropped by 85.7% and 36.8% respectively over nine months.
रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के नेतृत्व में अपराध नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के बीच जिले में इस साल जनवरी से सितंबर तक अधिकांश प्रमुख अपराधों में कमी दर्ज की गई। एसपी कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार , 2025 की समान अवधि की तुलना में महिला अपराध 20.6 फीसदी, संपत्ति संबंधी अपराध 32.9 फीसदी और लूट के मामले 85.7 फीसदी घटे हैं।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार छेड़छाड़ के मामलों में 59.4 फीसदी, वाहन चोरी में 34.2 फीसदी, स्नैचिंग में 36.8 फीसदी, साधारण चोरी में 23.8 फीसदी और गृहभेदन में 46.6 फीसदी कमी आई है। जबरन वसूली व ब्लैकमेलिंग के मामलों में 66.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
विज्ञापन

हत्या के मामलों में 48 फीसदी, गंभीर चोट में 12.8 फीसदी और साधारण मारपीट में 45.2 फीसदी कमी आई। डकैती के मामलों में भी 50 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। धोखाधड़ी के मामले 28.9 फीसदी तथा जालसाजी व कपट के मामले 37.5 फीसदी कम हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक आर्म्स एक्ट के मामलों में 8.5 फीसदी और हरियाणा गोवंश संरक्षण अधिनियम से जुड़े मामलों में 100 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। एसपी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों को सुरक्षित माहौल देना पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed