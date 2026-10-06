Rewari News: रेवाड़ी में नौ माह में लूट 85.7 और स्नैचिंग 36.8 फीसदी घटी
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:52 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:52 AM IST
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रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के नेतृत्व में अपराध नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के बीच जिले में इस साल जनवरी से सितंबर तक अधिकांश प्रमुख अपराधों में कमी दर्ज की गई। एसपी कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार , 2025 की समान अवधि की तुलना में महिला अपराध 20.6 फीसदी, संपत्ति संबंधी अपराध 32.9 फीसदी और लूट के मामले 85.7 फीसदी घटे हैं।
पुलिस के अनुसार छेड़छाड़ के मामलों में 59.4 फीसदी, वाहन चोरी में 34.2 फीसदी, स्नैचिंग में 36.8 फीसदी, साधारण चोरी में 23.8 फीसदी और गृहभेदन में 46.6 फीसदी कमी आई है। जबरन वसूली व ब्लैकमेलिंग के मामलों में 66.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
हत्या के मामलों में 48 फीसदी, गंभीर चोट में 12.8 फीसदी और साधारण मारपीट में 45.2 फीसदी कमी आई। डकैती के मामलों में भी 50 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। धोखाधड़ी के मामले 28.9 फीसदी तथा जालसाजी व कपट के मामले 37.5 फीसदी कम हुए।
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पुलिस के मुताबिक आर्म्स एक्ट के मामलों में 8.5 फीसदी और हरियाणा गोवंश संरक्षण अधिनियम से जुड़े मामलों में 100 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। एसपी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों को सुरक्षित माहौल देना पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।
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पुलिस के अनुसार छेड़छाड़ के मामलों में 59.4 फीसदी, वाहन चोरी में 34.2 फीसदी, स्नैचिंग में 36.8 फीसदी, साधारण चोरी में 23.8 फीसदी और गृहभेदन में 46.6 फीसदी कमी आई है। जबरन वसूली व ब्लैकमेलिंग के मामलों में 66.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
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हत्या के मामलों में 48 फीसदी, गंभीर चोट में 12.8 फीसदी और साधारण मारपीट में 45.2 फीसदी कमी आई। डकैती के मामलों में भी 50 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। धोखाधड़ी के मामले 28.9 फीसदी तथा जालसाजी व कपट के मामले 37.5 फीसदी कम हुए।
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पुलिस के मुताबिक आर्म्स एक्ट के मामलों में 8.5 फीसदी और हरियाणा गोवंश संरक्षण अधिनियम से जुड़े मामलों में 100 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। एसपी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों को सुरक्षित माहौल देना पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।