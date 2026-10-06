Rewari News: रेवाड़ी में नौ माह में लूट 85.7 और स्नैचिंग 36.8 फीसदी घटी

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पुलिस के अनुसार छेड़छाड़ के मामलों में 59.4 फीसदी, वाहन चोरी में 34.2 फीसदी, स्नैचिंग में 36.8 फीसदी, साधारण चोरी में 23.8 फीसदी और गृहभेदन में 46.6 फीसदी कमी आई है। जबरन वसूली व ब्लैकमेलिंग के मामलों में 66.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।हत्या के मामलों में 48 फीसदी, गंभीर चोट में 12.8 फीसदी और साधारण मारपीट में 45.2 फीसदी कमी आई। डकैती के मामलों में भी 50 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। धोखाधड़ी के मामले 28.9 फीसदी तथा जालसाजी व कपट के मामले 37.5 फीसदी कम हुए।पुलिस के मुताबिक आर्म्स एक्ट के मामलों में 8.5 फीसदी और हरियाणा गोवंश संरक्षण अधिनियम से जुड़े मामलों में 100 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। एसपी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों को सुरक्षित माहौल देना पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।