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Rewari News: आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के ऊंचाई-वजन की जांच की

Tue, 06 Oct 2026 03:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:02 AM IST
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Checked the height and weight of children at the Anganwadi center.
अभिभावकों को जागरूक करतीं सुपरवाइजर संतोष। स्रोत : विभाग
कोसली। गांव कान्हड़वास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगन मिलन सेवा संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों की ऊंचाई और वजन की जांच की गई। अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी गई।
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सुपरवाइजर संतोष ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने के साथ उनके स्वास्थ्य, पोषण और मानसिक एवं शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के खान-पान पर विशेष ध्यान देने और उन्हें पौष्टिक व संतुलित आहार देने का आह्वान किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों के साथ विभिन्न गतिविधियां कर खेल-खेल में सीखने का माहौल तैयार किया। इस दौरान बच्चों को स्वच्छता, अच्छी आदतों और नियमित दिनचर्या के बारे में भी बताया गया।
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अभिभावकों से बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देने और समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी वर्कर सरताज, विमला, सरिता, हेल्पर सुमित्रा, सुनीता सहित गांव की महिलाएं मौजूद रहीं।
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