Rewari News: आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के ऊंचाई-वजन की जांच की

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सुपरवाइजर संतोष ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने के साथ उनके स्वास्थ्य, पोषण और मानसिक एवं शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के खान-पान पर विशेष ध्यान देने और उन्हें पौष्टिक व संतुलित आहार देने का आह्वान किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों के साथ विभिन्न गतिविधियां कर खेल-खेल में सीखने का माहौल तैयार किया। इस दौरान बच्चों को स्वच्छता, अच्छी आदतों और नियमित दिनचर्या के बारे में भी बताया गया।अभिभावकों से बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देने और समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी वर्कर सरताज, विमला, सरिता, हेल्पर सुमित्रा, सुनीता सहित गांव की महिलाएं मौजूद रहीं।