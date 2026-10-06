Rewari News: पावरलिफ्टिंग में नवदीप सैनी जिला स्तर पर प्रथम, प्रदेश के लिए चयनित

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रेवाड़ी में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिलेभर के खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में हिस्सा लिया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।नवदीप के पिता मदनलाल ने बताया कि उनका बेटा नीमराना में पढ़ाई कर रहा है और बचपन से ही पावरलिफ्टिंग में रुचि रखता है। पढ़ाई के साथ वह नियमित अभ्यास करता है। अब वह करीब तीन सप्ताह बाद होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा।नवदीप की उपलब्धि पर मनोज, विनोद, महेश सहित अन्य लोगों ने बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। स्थानीय लोगों ने कहा कि युवा खिलाड़ियों की उपलब्धियां अन्य युवाओं को भी खेलों के प्रति प्रेरित करती हैं।