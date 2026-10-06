Rewari News: आंगन मिलन कार्यक्रम में ग्रामीणों को जागरूक किया

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सरपंच ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों की देखभाल के साथ माताओं, अभिभावकों और ग्रामीणों को जागरूक करने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण और स्वच्छता पर ध्यान देने की अपील की।सुपरवाइजर अंतिम शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ना है। उन्होंने बच्चों के जीवन के शुरुआती एक हजार दिनों में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का संदेश दिया।कार्यक्रम में एएनएम राजेश, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमन, मंजू, निर्मला, अनीता, शकुंतला, माया, सुशीला और मनोज सहित ग्रामीण मौजूद रहे।