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Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Eye check-up camp to be held in Gudiyani on the 25th.

Rewari News: 25 को गुड़ियानी में लगेगा नेत्र जांच शिविर

Tue, 06 Oct 2026 03:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:02 AM IST
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Eye check-up camp to be held in Gudiyani on the 25th.
कोसली। विजय एकता मंच के सहयोग से 25 अक्तूबर को गुड़ियानी में निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया जाएगा। शिविर में 18 सितंबर को आयोजित कैंप में चिन्हित 23 मरीजों के निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन भी कराए जाएंगे। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मरीजों की आंखों की जांच करेगी।विजय एकता मंच के चेयरमैन विजय ने बताया कि शिविर में आंखों की विभिन्न बीमारियों, मोतियाबिंद और चश्मे के नंबर की जांच की जाएगी। संवाद
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