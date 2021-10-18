Rewari News: रेवाड़ी-रींगस अनारक्षित विशेष ट्रेन चलेगी

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उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि रेवाड़ी-रींगस विशेष रेलसेवा 4 और 7 सितंबर को रेवाड़ी से रात 10:50 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन रात 1:45 बजे रींगस पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 09634 रींगस-रेवाड़ी विशेष रेलसेवा 5 और 8 सितंबर को रींगस से रात 2:05 बजे रवाना होकर सुबह 5:10 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी।यह अनारक्षित विशेष रेलसेवा यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है। रेलसेवा का संचालन दोनों दिशाओं में दो-दो फेरों के रूप में किया जाएगा। मार्ग में अटेली, नारनौल, डाबला, नीमकाथाना, कावंट और श्रीमाधोपुर स्टेशनों पर इसका ठहराव रहेगा। इस विशेष रेलसेवा में डेमू रैक के कुल 16 डिब्बे होंगे। रेलवे के इस निर्णय से रेवाड़ी और रींगस के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।