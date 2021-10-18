Rewari News: आरबीएस मेमोरियल स्कूल में मनाई जन्माष्टमी

विज्ञापन

रेवाड़ी। जोनियावास स्थित आरबीएस मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। विद्यार्थियों ने राधा-कृष्ण के वेश में सभी का मन मोह लिया। विद्यालय के निदेशक रवि शंकर यादव ने विद्यार्थियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और उनके आदर्शों से बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल यादव ने भी विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना की।प्रधानाचार्या अनीता कुमारी ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं।