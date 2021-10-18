Rewari News: प्रतिबंधित नशीली दवाओं की सप्लाई करने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार

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31 अगस्त को सीआईए कोसली को सूचना मिली थी कि गांव बव्वा निवासी विक्रम नशीली प्रतिबंधित दवाएं बेचता है। वह नाहड़ रोड स्थित फ्लाईओवर के नीचे बंद पड़े इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास स्कूटी लेकर खड़ा है। उसके पास नशीली दवाएं हैं।इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसकी स्कूटी की तलाशी ली गई। इस दौरान प्रतिबंधित दवाइयों के 480 कैप्सूल और नशीली 1185 गोलियां बरामद कीं।पुलिस ने थाना कोसली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान विक्रम ने पुलिस को बताया कि उसने बरामद प्रतिबंधित दवाइयां महेंद्रगढ़ जिले के गांव नांगल हरनाथ निवासी प्रवीन से खरीदी थीं।पुलिस ने विक्रम के बयान और जांच के आधार पर मामले में संलिप्त प्रवीन को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब रिमांड के दौरान आरोपी से नशीली दवाइयों की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है।