Rewari News: राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय भाकली प्रथम

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विद्यालय के प्राचार्य वीर सिंह ने बताया कि दो दिवसीय युवा संसद प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय भाकली की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यार्थियों ने संसद की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न विषयों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।उन्होंने बताया कि विजेता टीम को अब संसद की वास्तविक कार्यप्रणाली को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। टीम प्रभारी मुकेश कुमार ने विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि प्रतियोगिता के लिए छात्र-छात्राओं ने कड़ी मेहनत और लगन से तैयारी की थी। इसी का परिणाम है कि टीम ने गुरुग्राम जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय पहुंचने पर विजेता टीम का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के अभिभावक भी मौजूद रहे और उन्होंने बच्चों की उपलब्धि पर खुशी जताई।