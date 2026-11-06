रेवाड़ी मनोज हत्याकांड: पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पांच राउंड फायरिंग, दो आरोपियों के पैर में लगी गोली

गांव गोकलगढ़ में हुए मनोज हत्याकांड के आरोपियों और पुलिस के बीच अलसुबह धारूहेड़ा क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई। सीआईए रेवाड़ी की टीम आरोपियों को पकड़ने पहुंची तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आरोपियों की ओर से पुलिस टीम पर पांच राउंड गोलियां चलाई गईं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से दोनों आरोपी मनिंद्र और महेश घायल हो गए। दोनों के पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलुओं और वारदात में शामिल बाकी आरोपियों की भूमिका का पता लगाने में जुटी है।

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डीएसपी सज्जन ने बताया कि सीआईए रेवाड़ी को सूचना मिली थी कि गोकलगढ़ मनोज हत्याकांड के आरोपी धारूहेड़ा क्षेत्र में मौजूद हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस को देखते ही मनिंद्र और महेश ने फायरिंग शुरू कर दी। आरोपियों ने पुलिस टीम पर पांच राउंड गोलियां चलाईं। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आरोपी पैरों में गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें काबू कर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उपचार के दौरान पुलिसकर्मी भी तैनात रहे।गांव गोकलगढ़ निवासी मनोज बुधवार दोपहर बाइक ठीक कराने के लिए गरिमा बाइक रिपेयरिंग सेंटर पर गया था। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए तीन युवकों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। एक गोली मनोज के पेट में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन और स्थानीय लोग उसे उपचार के लिए पहले नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर उसे निजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान शाम करीब पांच बजे उसकी मौत हो गई।मनोज के पिता की शिकायत पर पुलिस ने सात युवकों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। मनिंद्र, महेश और विशाल ने वारदात को अंजाम दिया था। वहीं अनुज उर्फ डॉ., तरुण उर्फ तन्नू और हर्ष पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा राहुल पर वारदात से पहले मनोज की रेकी करने का आरोप लगाया गया था। मनिंद्र ने गोली चलाई थी।