नियमित योग और संतुलित आहार जरूरी : सूबे सिंह

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संस्था के संयोजक दिनेश कपूर ने बताया कि हमारा परिवार पिछले आठ वर्षों से रेवाड़ी के नागरिकों को ध्यान, साधना और लाफ्टर थेरेपी के माध्यम से स्वस्थ एवं ऊर्जावान रखने का प्रयास कर रहा है। उनके अनुसार करीब पांच हजार लोग इन कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठा चुके हैं। स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों में भी जागरूकता अभियान जारी है।कार्यक्रम में संस्था की ओर से राम दरबार, शिव परिवार का चित्र और गीता प्रवचन की पुस्तक भेंट की गई। योग्य साथियों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। व्यापारी नेता ओमप्रकाश गुप्ता, सब इंस्पेक्टर अजय कुमार, हेड कांस्टेबल धीरज कुमार, नवीन कुमार, एसपीओ सुरेश कुमार, ललित कुमार और एएसआई राजीव कुमार ने सहयोग किया।