Rewari News: सर्वोत्तम माता प्रतियोगिता में खेड़ी गांव की प्रिया प्रथम

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प्रतियोगिता में झाड़ोदा, नांगल, खेड़ी, रामगढ़, नेहरूगढ़, सुरहेली, लूला अहीर और शहादत नगर की महिलाओं ने भाग लिया। एसडीएम विजय कुमार यादव ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महिलाओं और बच्चों का स्वस्थ रहना जरूरी है। इसी उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों पर इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।उन्होंने महिलाओं को अपनी और शिशु की नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने तथा समय पर टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित किया। साथ ही बताया कि शिशु को कम से कम छह माह की आयु तक मां का दूध पिलाना चाहिए।इस अवसर पर सुपरवाइजर पिंकी शर्मा, एएनएम राजेश देवी, सीमा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता, बिमला, कांता, निर्मला, शर्मिला, शकुंतला और अनीता सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।