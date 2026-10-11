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Rewari News: ट्रेड डील के विरोध में पीपली रैली की तैयारी, किसान यूनियन ने की जनसभा

Sun, 11 Oct 2026 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 11 Oct 2026 11:56 PM IST
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Preparations underway for the Pipli rally against the trade deal; farmers' union holds a public meeting.
रेवाड़ी। भारतीय किसान यूनियन चढूनी ने ट्रेड डील के विरोध में कुरुक्षेत्र के पीपली में 25 नवंबर को प्रस्तावित रैली की तैयारी को लेकर ढकिया गांव में जनसभा की। इस दौरान किसानों और मजदूरों को 23 नवंबर को रैली में शामिल होने के लिए जागरूक किया गया।
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जनसभा में समय सिंह प्रधान ने कहा कि सरकार की नीतियों से किसान और मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों और मजदूरों के साथ हो रहे कथित अन्याय के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन चढूनी संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने ग्रामीणों से किसान-मजदूरों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर एकजुट रहने और रैली में भाग लेने की अपील की।
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जनसभा के दौरान संगठन का विस्तार भी किया गया। मनीषा कुमार, मोहित नेहरा, जगदीश सिंह, मोहित सिंह और मनवीर को संगठन का सदस्य बनाया गया। नए सदस्यों ने कहा कि वे भारतीय किसान यूनियन चढूनी और किसान-मजदूरों के हितों के लिए संगठन के साथ मिलकर काम करेंगे।
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इस मौके पर मुन्नी बूढ़पुर, मनीषा यादव, बोडिया कमालपुर, कमल सिंह सहित कई किसान मौजूद रहे।
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