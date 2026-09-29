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Rewari News: नवरात्र को लेकर बाजार में तैयारियां तेज

Tue, 29 Sep 2026 11:11 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 29 Sep 2026 11:11 PM IST
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Preparations in full swing in the market for Navratri
नया बाजार स्थित दुकान में चहल पहल। संवाद
रेवाड़ी। नवरात्र पर्व को लेकर शहर के बाजारों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। 11 अक्तूबर से शुरू होने वाले नौ दिवसीय पर्व को लेकर व्यापारी माता की प्रतिमाओं के साथ पूजन और शृंगार सामग्री का स्टॉक जुटाने में लगे हैं। बाजार में नारियल, चुनरी, कलश, दीपक, अगरबत्ती और आरती की थाल समेत अन्य पूजन सामग्री की मांग बढ़ने लगी है।
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त्योहार को देखते हुए दुकानदारों ने पहले से ही विभिन्न प्रकार की पूजन सामग्री मंगानी शुरू कर दी है। इसके अलावा घरों और मंदिरों में सजावट के लिए झालर व अन्य सजावटी सामान भी बाजार में पहुंच रहा है। व्यापारियों का कहना है कि नवरात्र के दौरान खरीदारी बढ़ने से बाजार में रौनक बढ़ जाती है।
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पिछले साल की तुलना में इस बार कुछ पूजन सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बावजूद नवरात्र के दौरान खरीदारी में तेजी रहने की उम्मीद है। बावल चौक स्थित दुकानदार सुरेश कुमार ने बताया कि ग्राहकों की जरूरत के अनुसार अलग-अलग रेंज में सामग्री मंगाई है।
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उनका कहना है कि नवरात्र के दिनों में बिक्री पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर रहने की उम्मीद है। इससे छोटे दुकानदारों और पूजन सामग्री से जुड़े कारोबारियों को भी रोजगार व आय के अवसर मिलेंगे।


बढ़ने की उम्मीद, दुकानदार जुटा रहे स्टॉक :
नया बाजार स्थित शृंगार सामग्री विक्रेता प्रदीप ने बताया कि इस बार चुनरी और नारियल की मांग बढ़ने की संभावना है। पूजन सामग्री विक्रेता सुनील के अनुसार, नवरात्र नजदीक आते ही ग्राहक पूजन सामग्री की अग्रिम बुकिंग कराने लगते हैं। खासकर नारियल, चुनरी और माता की प्रतिमाओं की खरीदारी पहले से शुरू हो जाती है। इसके अलावा फलाहार और व्रत में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की बिक्री बढ़ने की भी उम्मीद है। नवरात्र केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि यह व्यापारियों के लिए भी कारोबार बढ़ाने का अवसर लेकर आता है।

पूजा सामग्री--पिछले वर्ष दाम--मौजूदा दाम
चुनरी--10 से 400--20 से 500
शृंगार सामग्री--10 से 60--20 से 100
मूर्ति--50 से 2000-- 60 से 2500
ज्योत बत्ती--10 से 20--12 से 25
अखंड जोत--20 से 30--25 से 40
कुमकुम--5 से 10--8 से 20
सिंदूर--5 से 10--8 से 15
नारियल--30 से 35--35 से 40
नोट: सभी पूजा सामग्री के मूल्य प्रति पीस के हिसाब में है।
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