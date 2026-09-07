Rewari News: कमांडर की जांच रिपोर्ट के बाद गौशाला चुनाव की तैयारी तेज

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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 सितंबर को नई कार्यकारिणी के विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद 23 सितंबर को नामांकन वापस लेने की तिथि निर्धारित की गई है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद गौशाला को नई कार्यकारिणी मिल जाएगी।चुनाव में प्रधान, उपप्रधान, खजांची, महासचिव सहित कार्यकारिणी सदस्यों का चयन किया जाएगा। चुनाव को लेकर गौशाला से जुड़े सदस्यों और क्षेत्रवासियों में उत्सुकता बनी हुई है। लंबे समय से गौशाला की व्यवस्थाओं और संचालन से जुड़े मामलों को देखते हुए नई कार्यकारिणी के गठन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।नई टीम के गठन के बाद गौशाला के संचालन, व्यवस्थाओं और अन्य कार्यों की जिम्मेदारी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सौंपी जाएगी। चुनाव कार्यक्रम को लेकर सदस्यों की गतिविधियां भी बढ़ने की संभावना है। अब सभी की नजरें नामांकन प्रक्रिया और चुनाव परिणाम पर टिकी हैं।