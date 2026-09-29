Rewari News: मोबाइल चोरी के बाद खाते से एक लाख रुपये की साइबर ठगी

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योगेश दिल्ली विकास प्राधिकरण में द्वारका में नौकरी करते हैं और रोजाना ट्रेन से रेवाड़ी-दिल्ली अपडाउन करते हैं। 18 सितंबर को मोबाइल चोरी होने के बाद उसने सिम बंद करवा दी थी।22 सितंबर को नई सिम निकलवाकर फोनपे अकाउंट दोबारा एक्टिव किया। इसके बाद ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करने पर खाते से 50-50 हजार रुपये की दो ट्रांजेक्शन होने का पता चला। दोनों ट्रांजेक्शन 22 सितंबर को दोपहर 3:16 बजे की गई थीं। पीड़ित के अनुसार, उसके पीएनबी खाते से कुल एक लाख रुपये निकाले गए। योगेश ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाना पुलिस को दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।