जनसमस्याओं के समाधान में अधिकारी गंभीरता दिखाएं : राव इंद्रजीत सिंह

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राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरपंचों का दायित्व है कि वे गांवों के विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोताही न बरतें। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न गांवों से आए सरपंचों ने गली निर्माण, सामुदायिक भवनों सहित अन्य विकास कार्यों के लिए सांसद निधि और अन्य माध्यमों से अनुदान उपलब्ध कराने की मांग रखी। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाए और उनके माध्यम से सामने आने वाली जनसमस्याओं का समयबद्ध तरीके से निवारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जरूरी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए।राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि माजरा स्थित एम्स में जल्द ही एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। यह पूरे क्षेत्र के लिए खुशी का विषय होने के साथ युवाओं के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि एम्स संस्थान के पूरी तरह विकसित होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि एम्स क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार होगा, बल्कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं को नए अवसर मिलेंगे।गुर्जर भवन के लिए 21 लाख रुपये देने की घोषणा:जनसुनवाई के दौरान गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने समाज की ओर से बनाए जा रहे गुर्जर भवन के निर्माण में सहयोग की मांग रखी। इस पर केंद्रीय मंत्री ने भवन निर्माण के लिए 21 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की। गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। विभिन्न गांवों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की मांग पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि संबंधित आवेदनों की उचित जांच करवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ही इन प्रस्तावों पर आगे निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जनहित से जुड़े प्रस्तावों की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए।