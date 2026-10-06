Rewari News: बावल अनाज मंडी का विधायक ने किया औचक निरीक्षण

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विधायक ने किसानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने मंडी अधिकारियों और खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाए, किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए और मंडी में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहें।निरीक्षण के दौरान विधायक ने बाजरे के उठान कार्य में तेजी लाने और मंडी परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम संजीव कुमार, राकेश, सहायक मंडी सचिव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।