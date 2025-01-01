Rewari News: कुमाऊं रेजिमेंट के स्थापना दिवस पर यादें कीं ताजा

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मुख्य अतिथि डॉ. मेजर टीसी राव का पूर्व सैनिकों ने फूल-मालाओं और पुष्पवर्षा से स्वागत किया। भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।डॉ. मेजर टीसी राव ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए जवानों ने अनेक मोर्चों पर अदम्य साहस का परिचय दिया और दुश्मनों के दांत खट्टे किए।उन्होंने बताया कि बटालियन के इतिहास और वीर सैनिकों के साहसिक कार्यों पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। इसमें स्थापना से लेकर विभिन्न सैन्य अभियानों और वीरता की गाथाओं का उल्लेख किया गया है। समारोह में वर्षों बाद मिले पूर्व सैनिक एक-दूसरे से गले मिले और सेना में साथ बिताए दिनों को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि सैनिकों के त्याग, अनुशासन और देशसेवा की भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है।कार्यक्रम की अध्यक्षता कैप्टन लायक राम ने की। कैप्टन राजेंद्र प्रसाद ने आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान कैप्टन जोरावर सिंह, बोहतराम, बलवंत सिंह, राजेंद्र सिंह, नाजिम सिंह, बुल्लाराम, जसवंत सिंह, सतीश कुमार, सुनील कुमार, सतबीर, राजेश कुमार, ईश्वर सिंह, वीरेंद्र सिंह, मनोहर लाल, महताब सिंह, वेदप्रकाश और विजय सिंह सहित अनेक पूर्व सैनिक मौजूद रहे।