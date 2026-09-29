Rewari News: मध्यस्थता से वैवाहिक विवाद सुलझा, दोनों पक्षों में बनी सहमति

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. रेनू सोलखे और मेडिएटर अनीता यादव ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद का समाधान करने के लिए समझाया। काउंसिलिंग के दौरान दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी और वैवाहिक विवाद का समाधान हो गया। इसके बाद दोनों पक्ष खुशी-खुशी अपने घर लौट गए।डॉ. रेनू सोलखे ने बताया कि मध्यस्थता के माध्यम से मामलों का समाधान आपसी भाईचारे और सहमति से किया जा सकता है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है तथा आपसी संबंध भी बेहतर बने रहते हैं। उन्होंने बताया कि कानूनी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 15100 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन 01274-220062 पर संपर्क किया जा सकता है।