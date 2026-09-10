Rewari News: आईटीआई...विद्यार्थियों ने नहीं दिखाई रुचि, 2916 में से 929 सीटें रह गईं खाली

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दाखिला प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को तीन दौर की काउंसिलिंग का मौका दिया गया। इसके बाद संस्थान स्तर पर ओपन दाखिले भी किए गए। इसके बाद भी कई ट्रेडों में सीटें रिक्त रह गईं।प्रमुख ट्रेडों इलेक्ट्रीशियन, फिटर और कोपा में विद्यार्थियों की अधिक रुचि रही और इनमें अधिकांश सीटों पर दाखिले हो चुके हैं। वहीं, कुछ अन्य ट्रेडों में विद्यार्थियों की कम रुचि के कारण सीटें खाली रह गईं। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित आईटीआई में भी अपेक्षाकृत कम दाखिले हुए हैं।अधिकारियों के अनुसार कुछ ट्रेडों में विद्यार्थियों की रुचि कम होने के कारण सीटें भरने में परेशानी आई। वहीं, दाखिला प्रक्रिया लंबी चलने के कारण कई विद्यार्थी दूसरे संस्थानों में दाखिला ले चुके हैं।अब दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने पर भी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के आईटीआई में पहुंचने की संभावना कम मानी जा रही है। विभाग की ओर से सीटें भरने के लिए लगातार प्रयास किए गए, लेकिन तीन दौर की काउंसिलिंग और ओपन दाखिले के बाद भी 929 सीटें रिक्त रह गईं।एनसीवीटी ट्रेडों में दाखिले की अंतिम तिथि 20 सितंबर तक बढ़ी: एनसीवीटी (नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग) से संबंधित ट्रेडों में दाखिले की अंतिम तिथि 10 सितंबर से बढ़ाकर अब 20 सितंबर कर दी गई है।इससे विद्यार्थियों को आईटीआई में दाखिला लेने का एक और मौका मिला है। हालांकि, इससे पहले भी दाखिले की अंतिम तिथि दो बार बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कई ट्रेडों में सीटें खाली रह गई हैं।प्रमुख ट्रेडों जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर और कोपा में अधिकांश सीटों पर दाखिले हो चुके हैं। वहीं, अन्य ट्रेडों में विद्यार्थियों की कम रुचि के कारण अभी भी सीटें रिक्त हैं। विभाग की ओर से सीटें भरने के लिए तीन दौर की काउंसिलिंग के बाद संस्थान स्तर पर ओपन दाखिले भी कराए गए थे। इसके बावजूद सभी सीटें नहीं भर सकीं।संस्थान - -कुल सीटेंरिक्त सीटेंराजकीय आईटीआई टांकड़ी- -172- -67राजकीय आईटीआई बेरली- -272- -128राजकीय आईटीआई खरखड़ा- -200- -83राजकीय आईटीआई कोसली- -460- -175राजकीय आईटीआई कुंड मनेठी- -484- -178राजकीय आईटीआई रेवाड़ी- -524- -78राजकीय आईटीआई सहारनवास- -240- -93राजकीय आईटीआई महिला रेवाड़ी- -264- -127वर्जन:आईटीआई में विद्यार्थियों को दाखिले के लिए कई अवसर दिए गए हैं। तीन दौर की काउंसिलिंग के बाद संस्थान स्तर पर ओपन दाखिले भी कराए गए। इलेक्ट्रीशियन, फिटर और कोपा जैसे प्रमुख ट्रेडों में अच्छी संख्या में दाखिले हुए हैं, जबकि कुछ ट्रेडों में विद्यार्थियों की रुचि कम रहने के कारण सीटें खाली हैं। एनसीवीटी ट्रेडों में दाखिले की अंतिम तिथि अब 20 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।-सुरेंद्र सिंह, नोडल अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय महिला आईटीआई रेवाड़ी