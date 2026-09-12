Rewari News: फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के समापन पर दी अवकाश नियमों की जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 12 Sep 2026 11:10 PM IST
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धारूहेड़ा। राजकीय महाविद्यालय खरखड़ा में चल रहे पांच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) के अंतिम दिन अवकाश नियमों की जानकारी दी गई। अवकाश नियम विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया।
मुख्य वक्ता डॉ. रामनिवास ने कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के अवकाश, उनकी पात्रता, नियमों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपने सेवा नियमों की जानकारी होनी चाहिए और अपने अधिकारों के साथ-साथ दायित्वों का भी सही तरीके से पालन करना चाहिए।
इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य दयावती, आईक्यूएसी समन्वयक डॉ. सिद्धांशु, डॉ. मनु कुमार, सत्येंद्र सिंह और डॉ. हरि प्रकाश मौजूद रहे।
आईक्यूएसी समन्वयक डॉ. सिद्धांशु ने वक्ताओं और कर्मचारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पांच दिवसीय एफडीपी में कर्मचारियों को प्रशासनिक नियमों, वित्तीय प्रक्रियाओं, कार्य दक्षता, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत कल्याण सहित कई महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी मिली।
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मुख्य वक्ता डॉ. रामनिवास ने कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के अवकाश, उनकी पात्रता, नियमों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपने सेवा नियमों की जानकारी होनी चाहिए और अपने अधिकारों के साथ-साथ दायित्वों का भी सही तरीके से पालन करना चाहिए।
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इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य दयावती, आईक्यूएसी समन्वयक डॉ. सिद्धांशु, डॉ. मनु कुमार, सत्येंद्र सिंह और डॉ. हरि प्रकाश मौजूद रहे।
आईक्यूएसी समन्वयक डॉ. सिद्धांशु ने वक्ताओं और कर्मचारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पांच दिवसीय एफडीपी में कर्मचारियों को प्रशासनिक नियमों, वित्तीय प्रक्रियाओं, कार्य दक्षता, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत कल्याण सहित कई महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी मिली।
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