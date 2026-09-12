Rewari News: कबड्डी प्रतियोगिता में खोल की टीम रही उपविजेता

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प्रतियोगिता में खोल टीम के खिलाड़ी ईश्वर ने अपनी रक्षात्मक क्षमता और दमदार पकड़ से प्रभावित किया। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए प्रतियोगिता के समापन पर कोच देवेंद्र चौहान ने उन्हें बेस्ट कैचर के खिताब से सम्मानित किया।कोच देवेंद्र चौहान ने ईश्वर के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें 2100 की नकद राशि प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और अनुशासन ही टीम की सफलता की मजबूत नींव है। खोल की टीम के उपविजेता रहने और ईश्वर को व्यक्तिगत पुरस्कार मिलने से गांव में खुशी का माहौल है।