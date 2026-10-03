Rewari News: विद्यार्थियों को बताए साइबर अपराध से बचने के उपाय

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उन्होंने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाते की जानकारी, ओटीपी या पासवर्ड साझा न करें। अनजान लिंक, संदिग्ध मोबाइल एप और लुभावने ऑनलाइन ऑफर से सावधान रहें। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल कके या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें। विज्ञापन

इसके साथ ही विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाते की जानकारी, ओटीपी या पासवर्ड साझा न करें। अनजान लिंक, संदिग्ध मोबाइल एप और लुभावने ऑनलाइन ऑफर से सावधान रहें। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल कके या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें।इसके साथ ही विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट करना चाहिए।

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रेवाड़ी। पुलिस प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जाटूसाना के प्रबंधक प्रिंस ने टीम के साथ गांव हालुहेड़ा स्थित आरडीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। इस दौरान विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचने के उपाय बताए। यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही नशे के खिलाफ जागरूक किया। पीएसआई प्रिंस ने कहा कि नशा युवा पीढ़ी और समाज के लिए गंभीर समस्या है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने की अपील की। कहा कि आसपास नशे की बिक्री मिले तो इसकी सूचना पुलिस को दें।