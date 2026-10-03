Rewari News: विशेष ग्राम सभाओं में गांवों के विकास, स्वच्छता और जल संरक्षण पर किया मंथन
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 03 Oct 2026 01:39 AM IST
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धारूहेड़ा। गांधी जयंती पर शुक्रवार को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने गांवों के विकास, स्वच्छता, जल संरक्षण और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। ग्राम सभाओं में ग्रामीणों से गांव की प्राथमिक जरूरतों और विकास कार्यों को लेकर सुझाव भी लिए गए।
ग्राम सभाओं के एजेंडे में ग्राम पंचायत विकास योजना, स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, गंदे पानी की निकासी, जल संरक्षण, सामाजिक पेंशन, परिवार पहचान पत्र, बाल विवाह मुक्त गांव और ठोस कचरा प्रबंधन सहित विभिन्न विषय शामिल किए गए।
पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इन विषयों पर चर्चा करते हुए आवश्यक सुधार और विकास कार्यों को लेकर सुझाव रखे। इसी क्रम में गांव खड़गवास में विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई। इसमें सरपंच बलराम, पंचायत सचिव भोलू राम, प्रवेश कुमार सहित ग्रामीणों ने भाग लिया।
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गांव के नोडल अधिकारी एसडीओ डॉ. अरविंद यादव ने ग्राम सभा की कार्रवाई का जायजा लिया और निर्धारित एजेंडे के अनुसार सभी विषयों पर चर्चा सुनिश्चित करवाई।
डॉ. अरविंद यादव ने कहा कि ग्राम सभा ग्रामीणों की भागीदारी से गांव की विकास प्राथमिकताएं तय करने का महत्वपूर्ण मंच है। ग्रामीणों के सुझाव और सहभागिता विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। उन्होंने ग्राम सभा में निर्धारित विषयों पर गंभीरता से चर्चा करने तथा विकास कार्यों में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
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ग्राम सभाओं के एजेंडे में ग्राम पंचायत विकास योजना, स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, गंदे पानी की निकासी, जल संरक्षण, सामाजिक पेंशन, परिवार पहचान पत्र, बाल विवाह मुक्त गांव और ठोस कचरा प्रबंधन सहित विभिन्न विषय शामिल किए गए।
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पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इन विषयों पर चर्चा करते हुए आवश्यक सुधार और विकास कार्यों को लेकर सुझाव रखे। इसी क्रम में गांव खड़गवास में विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई। इसमें सरपंच बलराम, पंचायत सचिव भोलू राम, प्रवेश कुमार सहित ग्रामीणों ने भाग लिया।
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गांव के नोडल अधिकारी एसडीओ डॉ. अरविंद यादव ने ग्राम सभा की कार्रवाई का जायजा लिया और निर्धारित एजेंडे के अनुसार सभी विषयों पर चर्चा सुनिश्चित करवाई।
डॉ. अरविंद यादव ने कहा कि ग्राम सभा ग्रामीणों की भागीदारी से गांव की विकास प्राथमिकताएं तय करने का महत्वपूर्ण मंच है। ग्रामीणों के सुझाव और सहभागिता विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। उन्होंने ग्राम सभा में निर्धारित विषयों पर गंभीरता से चर्चा करने तथा विकास कार्यों में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।