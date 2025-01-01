Rewari News: आरामनगर और कनुका में घर-घर जाकर नशे के दुष्प्रभाव बताए

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एएसआई जितेंद्र ने बताया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज को नुकसान पहुंचाता है। युवाओं को पढ़ाई, खेल और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए तथा नशे से दूर रहना चाहिए।ग्रामीणों से नशे का कारोबार करने वालों की सूचना मान हेल्पलाइन नंबर 1933 और आपात स्थिति में डायल 112 पर देने का आह्वान किया गया। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने की बात भी कही गई।अभियान के दौरान ग्रामीणों को साइबर अपराधों से बचाव और यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई। टीम ने अनजान व्यक्तियों के साथ ओटीपी और पासवर्ड साझा नहीं करने की सलाह दी।साइबर ठगी होने पर तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने को कहा। साथ ही वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात संकेतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया।